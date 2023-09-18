İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen 42 kişi gözaltına alındı

Ozan URAL /İstanbul, BEYOĞLU'nda slogan atarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 42 kişi gözaltına alındı.

Dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, slogan atarak toplanma çağrısında bulunan ve izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba, polis müdahale etti. Polis ekiplerinden kaçan A.G., D.Y., F.A. ile E.İ. isimli kadın, yakalanarak gözaltına alındı. Gösteri çağrısı üzerine toplanmaya çalışan gruplara müdahale eden polis ekipleri, Galatasaray Meydan, Tünel Meydan, Rusya ve Yunanistan Konsolosluğu önünde 35 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 42 kişiyi gözaltına aldı. Konu ile ilgili gözaltına alınanlar hakkında adli işlem başlatıldı.