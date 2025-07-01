İZBETON Operasyonu: Eski Belediye Başkanı ve Çok Sayıda Şüpheli Gözaltında

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik operasyon düzenlendi. 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Organize Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden çoğunu gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, eski Genel Sekreter Barış Karcı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz, CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı Haydar İzgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol'un olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden 'İhaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.