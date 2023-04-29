İYİ Partililer A Haber'i protesto etti

İYİ Partililer, A Haber yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözleri nedeniyle Onur Erim'i kanalın önüne giderek protesto etti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, "Neci Fazıl'ın ifadesiyle bunlara biz çukur diyoruz, alçak bile değil bunlar çünkü alçakta bir seviye vardır çukurda seviye diye bir kavram yoktur. Yarın hukuki işlemleri başlatıyoruz" dedi.

Kendisini "ulusal ve uluslararası siyaset uzmanı ekonomist" olarak nitelendiren ve bir süre eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in danışmanlığını yapan Onur Erim, dün akşam A Haber yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözleri nedeniyle protesto edildi.

Erim'in "Teröriste eli değmemesi mühim değil, başka şekilde değmiştir" sözleri sonrası İYİ Partiler, A Haber önünde toplandı. Partililer, "Başbakan Akşener", "Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet" sloganları attı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, "Neci Fazıl'ın ifadesiyle bunlara biz çukur diyoruz, alçak bile değil bunlar çünkü alçakta bir seviye vardır çukurda seviye diye bir kavram yoktur. Yarın hukuki işlemleri başlatıyoruz" dedi.

Onur Erim'in sözlerine İYİ Parti kurmayları da tepki gösterdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Bu akşam A Haber kanalında Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'i hedef alan seviyesiz ve hadsizce bir değerlendirme kamuoyuna yansımıştır. Bu nezaketsiz ve seviyesiz üslubun benzerleri daha önce de milletimizin gözleri önünde cereyan etmiştir. İsmi geçen medya kuruluşunun Türk milletinden ve Sayın Genel Başkanımızdan derhal özür dileme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki, her defasında bu siyaset anlayışı insanlarımıza bir rutin olarak sunulmaktadır. Şüphesiz Türkiyemiz bu tabloyu hak etmemektedir. Biz İYİ Parti olarak dün olduğu gibi bugün de bu seviyesizliğe karşı mücadelemizi sürdürecek ve böylesi tahriklere ortak olmayacağız. İnanıyoruz ki, 14 Mayıs'ta milletimizin desteği ile sandıkta hesabını soracak ve başta kadınlarımız olmak üzere hep birlikte tarih yazacağız."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından "ŞEREFSİZİ çok yazıp çizmeye gerek yok bu akşamı da sakın unutma… Ben unutursam da kanım kurusun" paylaşımını yaptı.