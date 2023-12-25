İYİ Partili Zorlu: Teröristlerle poz veren vekiller, Türk milletinin temsilcisi olamaz

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Hiçbir modern demokraside bir siyasi parti, parlamentoda o ülkenin terör örgütü listesine aldığı ve halen büyük mücadeleler verdiği bir örgütü övemez, özendiremez, örgüt elebaşına özgürlük talep edemez. PKK'nın konuşlandığı dağlarda teröristlerle el ele, diz dize pozlar veren vekiller ise Türk milletinin Gazi Meclis'teki temsilci olamazlar" dedi.

İyi Parti Sözcüsü Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehitlerimizin haberini aldığımızda biz İYİ Parti olarak 'milli yas' ilan edilmesi çağrısında bulunduk. Ardından Meclis grubumuz adına Grup Başkan Vekilimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu ortak bir bildiri yayımlanması için girişimde bulundu. İki parti dışında parlamentoda grubu bulunan diğer partilerle ortak bir kınama metni yayımlandı. Siyaset üstü böyle bir konuda milletçe bir ver beraber olmamız gerekirken; maalesef bazı siyasi partilerimiz meseleyi siyaset kulvarında değerlendirmeyi tercih ettiler. Öte yandan bu çağrımıza rağmen 24 saat içinde 12 şehit vermek; milli bir sorun değilmiş, milli bir acı değilmiş gibi hala milli yas ilan edilip edilmemesi gerektiği tartışmalarının yürüdüğü bir ülke haline getirildik. Hükümet yetkililerine soruyoruz; bu ülkede milli yas ilan etmek için kaç şehit vermek gerekmektedir? Buradan İYİ Parti adına bir kez daha ifade etmek isteriz ki Irak'ın kuzeyindeki operasyonların yanındayız ve destekliyoruz. Buradaki terör yataklarının ivedilikle kurutulması en büyük temennimizdir. İYİ Partimiz 'hür ve müstakil' siyasetinde gücünü milletinden alan bir parti olarak; terörü siyaset üstü bir devlet meselesi olarak görür ve bu mücadelede devletinin ve Türk milletinin yanında saf tutar. Gelinen noktada milletimize siyasette yeni bir iktidar alternatifi, yeni bir yol açma konusundaki haklılığımızı bir kez daha görüyor ve aziz milletimizin bizi her geçen gün daha iyi anlayacağına inanıyoruz" dedi.

'TERÖRİSTİ ALLAYIP PULLAYANLAR, FİKRİYATINA HİZMET ETMİŞ SAYILACAKTIR'

Yurdun dört bir yanında tarifsiz bir acı yaşandığını, 12 ailenin ocağına ateş düştüğünü ancak o ateşin bu ülkeye yürekten bağlı olan herkesin ciğerini yaktığını belirten Zorlu, "Terörist başı Öcalan'a 'sayın' diyenler, terörü ve teröristi allayıp pullayanlar, Öcalan'a özgürlük isteyenler kuşkusuz bu örgütün kanlı eylemlerine ve fikriyatına hizmet etmiş sayılacaktır. Hal böyleyken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bir partinin yöneticilerinin bir süredir cüretini artıran bir biçimde terörist başı Öcalan'a övgüler düzmesi ve özgürlük çağrısı yapması dikkatten kaçmamalıdır. Bu tutum, en son mevcut siyasi iktidarla birlikte yol yürüdükleri sözde çözüm süreci ikliminde de gün yüzüne çıkmıştı. Hiçbir modern demokraside bir siyasi parti, parlamentoda o ülkenin terör örgütü listesine aldığı ve halen büyük mücadeleler verdiği bir örgütü övemez, özendiremez, örgüt elebaşına özgürlük talep edemez. PKK'nın konuşlandığı dağlarda teröristlerle el ele, diz dize pozlar veren vekiller ise Türk milletinin Gazi Meclis'teki temsilci olamazlar" diye konuştu.

Ardından şehit ailelerinin maaşlarına değinen Zorlu, "Bugün bir şehit er ailesinin aldığı maaş 11 bin 858 liradır. Bazı aileler oransal olarak bunun daha da azını almaktadır. Açlık sınırı altındaki bu maaş kabul edilebilir değildir. Biz ocak ayından geçerli olmak üzere şehit yakını maaşlarının en düşük memur maaş düzeyine taşınmasını teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.