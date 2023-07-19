İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin, 'Önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceğimizi istişare ediyoruz. Bizim için esas olan İYİ Parti'yi birinci parti yapmaktır' dedi.

İYİ Partili Zorlu: Seçimde nasıl bir strateji izleyeceğimizi istişare ediyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceğimizi istişare ediyoruz. Bizim için esas olan İYİ Parti'yi birinci parti yapmaktır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, partisinin 3'üncü Olağan Kongresi'nden sonra Genel İdare Kurulu Toplantısı'nın 2'ncisi gerçekleştirdiklerini belirterek, eş zamanlı olarak da Merkez Disiplin Kurulu'nun toplandığını ve burada disiplin süreçlerine yönelik bazı kararların alınmasını beklediğini söyledi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkanı'mızı ziyaret etti. Bu ziyaretin amacı ve içeriği tamamen Genel Başkanı'mızın yeniden seçilmesi ile alakalı bir tebrik ve nezaket ziyaretiydi. Görüşmede, yerel seçimlere ilişkin bir değerlendirme olmamıştır. Bir seçim iş birliği gerçekleşti ve seçim iş birliği olarak da sona erdi. Önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceğimizi istişare ediyoruz. Bizim için esas olan İYİ Parti'yi birinci parti yapmaktır. Önümüzdeki aylarda seçim iş birliği konusu irdelenir. Biz yolumuzdayız" dedi.