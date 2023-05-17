İYİ Partili Zorlu: Partimiz, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için var gücüyle çalışacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Partimiz, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda 13'üncü cumhurbaşkanımız olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Partimiz, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda 13'üncü cumhurbaşkanımız olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" dedi.

İYİ Partili Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, 14 Mayıs seçimlerinin tamamlandığını ve hiçbir adayın kazanamadığını belirterek, "Henüz cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. Önümüzde yaklaşık 11 gün bulunmaktadır. 24 saatin bile uzun olduğu Türk siyasetinde bu süre çok önemlidir. Bu kez ilk turda olduğu gibi yüzde 50'yi geçmek değil; 2 adaydan 1 oy fazla alanın seçilmesinin gerekeceği bir seçim sürecine tanıklık edeceğiz. Bu durumda geçersiz ve kullanılmayan oylar ve ikinci tura kalamayan diğer adayların aldığı oylar da hesaba katıldığında, 28 Mayıs yepyeni bir değerlendirmenin milletimizle buluşacağı bir seçim günü olacaktır" diye konuştu.

Zorlu, CHP Genel Merkezi'ndeki 6'lı masa toplantısına ilişkin, "Toplantıda, 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamasına yönelik strateji belirlenecek. Nasıl bir yol haritası olacağı, bu 11 günde nasıl bir kampanya yürütüleceği ortaya konacak" dedi.