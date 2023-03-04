İYİ Partili Zorlu: Halkın iradesi kazanacak
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Türkiye'nin ucube sistemle yüzleştiği bu karanlık dönemde ülkemizin milli merkezi İYİ Parti güneşiyle aydınlanacak ve halkın iradesi kazanacaktır" dedi.
İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, " Türkiye'nin ucube sistemle yüzleştiği bu karanlık dönemde ülkemizin milli merkezi İYİ Parti güneşiyle aydınlanacak ve halkın iradesi kazanacaktır" dedi.
İYİ Partili Kürşat Zorlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı yaklaşımıyla Türk milletinin makul çoğunluğunu esas almaktadır. Milletimize sözümüzdür. Türkiye'nin ucube sistemle yüzleştiği bu karanlık dönemde ülkemizin Milli Merkezi İYİ Parti güneşiyle aydınlanacak ve halkın iradesi kazanacaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika