İYİ Partili Zorlu: Asgari ücret ocakta 17 bin, temmuzda 20,5 bin lira olarak belirlenmeliİYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Asgari ücret konusunda partimizin önerisi, yılda 2 kez düzenleme yapılmak kaydıyla, ocak ayında 17 bin TL ve temmuz ayında 20 bin 500 liraya yükseltilecek...

İYİ Partili Zorlu: Asgari ücret ocakta 17 bin, temmuzda 20,5 bin lira olarak belirlenmeli

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Asgari ücret konusunda partimizin önerisi, yılda 2 kez düzenleme yapılmak kaydıyla, ocak ayında 17 bin TL ve temmuz ayında 20 bin 500 liraya yükseltilecek şekilde belirlenmesidir" dedi.

İYİ Partili Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına ilişkin "Geçtiğimiz günlerde; tüm çalışanların ve ailelerinin gözü, kulağı asgari ücrete yapılacak zamdayken Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkhan, 'Yasal mevzuat gereği asgari ücrete ancak yılda 1 kez zam yapılabilir. Deprem sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla ikinci zammı yaptık' ifadesini kullandı. İş Kanunu'nda asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılmasını yasaklayan hiçbir hüküm bulunmadığının altını çizerek Türkiye'nin enflasyonist ve istikrarsız ekonomik ortamında asgari ücretlilerin yem edilmesini ve kemer sıkma planının zaten zar zor geçinen insanlar üzerinden uygulamaya konulmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de nüfusun çoğunluğunun sosyal ve kültürel aktiviteler için ayıracak bütçesi olmadığını aktaran Zorlu, "Geldiğimiz noktada Türk milletinin, 'Bir kuru ekmek, derme çatı bir ev neyine yetmiyor' anlayışıyla yoksullukla mücadelede kaderine terk edildiğini görüyoruz. Bizim önerimiz net ve açıktır. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, bugün Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. Bu vesileyle asgari ücret konusunda partimizin önerisi, yılda 2 kez düzenleme yapılmak kaydıyla ocak ayında 17 bin lira ve temmuz ayında 20 bin 500 liraya yükseltilecek şekilde belirlenmesidir" dedi.

'İFADELER İSTİSMAR EDİLMEYE MÜSAİTTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan ziyaretini değerlendiren Zorlu, milli çıkarlar ve hassasiyetler doğrultusunda iki ülkenin iyi ilişkiler kurmasının doğru olduğunu belirterek, "Bunu yaparken Türkiye'nin tezlerini ve kırmızı çizgilerini tutarlı bir şekilde korumayı sürdürmek gerekmektedir. 2004 yılından bu yana yapılan hatalar ve atılmayan adımlar sebebiyle 19 adamız işgal edilmiş durumdadır. Öyle ki edindiğimiz bilgilere göre 14 adada askeri üsler bile kurdular ve buralara 6 bin civarında asker yerleştirdiler. Yine bu adalara, 'Kendi insanları yerleşsin' diye teşvik ödemeleri yaptılar. Sadece kayıtlı seçmen sayısı 7 bin civarında. Bununla da yetinmediler, adalardan bazılarında 8 Ekim günü yerel seçim yaptılar. Seçim sonuçlarını da Yunanistan İçişleri Bakanlığı sitesinde yayımladılar. Kullanım hakkı Türkiye'ye ait olan Taşoz Adası'ndan günlük 4 bin varil petrol çıkarıyorlar. Tüm bu vahamet ortadayken çıkmışlar bir de 10 Yunan adasına Türk vatandaşlarının 7 gün süreyle vizesiz gitmesini müjde gibi açıklıyorlar. Yahu utanın biraz. Asıl yapmanız gereken kendi iktidarlarınızda işgal edilen adaları kurtarmak iken bir de bu duruma meşruiyet katacak adımlar atıyorsunuz. Buradan siyasi iktidarı uyarıyoruz; ziyarette ortaya konulan açıklamalar, Türkiye'nin son yıllarda sürdürdüğü politik söylemde daha büyük zafiyetlere yola açabileceği gibi Atina'da yayınlanan bildiride yer alan bazı ifadeler ilk fırsatta istismar edilmeye müsaittir" ifadelerini kullandı.