İYİ Partili Türkkan'dan adaylık açıklaması: Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak edilen konular arasında yer alırken İYİ Parti Milletvekili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkkan, '' Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel, yalnız Türkiye değil..!'' dedi.

2023 seçimlerine 7 ay gibi bir süre kalmışken partiler çalışmalarına hız verdi. Seçimlere dair en çok konuşulan konular arasında ise Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı yer alıyor. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan adaylık konusunda önemli bir çıkışta bulundu.

''MERAL AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI OLDUĞU BİR DÜNYA HAYAL EDİN''

Türkkan Cüneyt Özdemir'in sosyal medya üzerinden "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorulu ankette İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in %39 ile öne çıkmasına karşılık bir paylaşımda bulunarak, '' Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel, yalnız Türkiye değil..!'' ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ 2. SIRADA

471 bin 589 kişinin oy kullandığı ankette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 16 oy alırken Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a yüzde 37 oy çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise yüzde 7 oy çıkması da dikkat çekti.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener ise daha önceden yaptığı açıklamada, "Başbakanlığa talibim, partimiz birinci parti çıkacak, ona da inanıyorum" diyerek Cumhurbaşkanlığı adayından feragat ettiğini söylemişti.