İYİ Partili Sıdalı: 'Zehir saçan NAe Sao Paulo gemisini karasularımızın dışında tutmak milli mecburiyet'

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, sökümü için Brezilya'dan İzmir'e getirilmek üzere yola çıkan uçak gemisi NAe Sao Paulo'nun zehir saçtığını, bu gemiyi karasuları dışında tutmanın milli mecburiyet olduğunu söyledi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, sökümü için Brezilya'dan İzmir'e getirilmek üzere yola çıkan uçak gemisi NAe Sao Paulo'nun zehir saçtığını, bu gemiyi karasuları dışında tutmanın milli mecburiyet olduğunu söyledi.

Sıdalı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu tehlikeli atık kitlesine kucak açmanın bu topraklar için yapılmış tarihin en büyük kötülüklerinin başında geldiğini savunarak, "İzin vermeyiz." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, geminin gelmesi için verdiği iznin, dolaylı yoldan asbest ithalatının da önünü açtığını iddia eden Sıdalı, herhangi bir geminin uluslararası sulara çıkmadan önce tehlikeli madde envanteri sunması gerektiğini söyledi. Sıdalı, "Biz böyle bir envanteri göremiyoruz. Geminin ülkemize gelme iznini veren Çevre Bakanlığı, bu izni envanteri görerek verdiyse burada büyük bir sorun var demektir, şayet görmeden verdiyse çok daha büyük bir sorun var demektir." ifadelerini kullandı.

Bu envanterin kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydeden Sıdalı, "Zehir saçan bu gemiyi karasularımızın dışında tutmak milli bir mecburiyettir. Sadece Çevre Bakanının değil, Sağlık Bakanının da mecburiyetidir. Çünkü bu mesele tek başına çevre meselesi değil halk sağlığı meselesidir." diye konuştu.