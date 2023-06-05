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İYİ Partili Paçacı TBMM Başkan adayı oldu

İYİ Partili Paçacı TBMM Başkan adayı oldu

Politika Haberleri

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, TBMM Başkan adayı gösterildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, TBMM Başkan adayı gösterildi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda, "28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika

Milletvekili İYİ Parti İstanbul Politika Haberler

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