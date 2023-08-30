İYİ Partili Meclis Üyesi, AK Partili Meclis Üyesinin İhale Almasını Eleştirdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Belediyesi Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ekrem Olgaç, "Bir AK Parti Meclis üyesinin almış olduğu bir inşaat, 300 gün günü içinde teslimatı olacak. Ben bunu etik bulmuyorum yani AK Partili bir Belediye Meclis üyesinin ihale almasını etik bulmuyorum, bir Meclis üyesi olarak tepkiliyim. Keşke böyle bir yasa çıksa, Meclis üyeleri ihale alamasa" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde; Belediye Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ekrem Olgaç, belediye meclisinde bir AKP'li üyenin, okul inşaatı ihalesi aldığını iddia etti. Olgaç şunları söyledi:

"Arkamda görmüş olduğunuz inşaat okul inşaatı. Bir AK Parti Meclis üyesinin almış olduğu bir inşaat, 300 gün iş günü içinde teslimatı olacak. Ben bunu etik bulmuyorum yani AK Partili bir Belediye Meclis üyesinin ihale almasını etik bulmuyorum, bir Meclis üyesi olarak tepkiliyim. Keşke Meclis üyesi olmadan önce almış olsa ihaleyi, yapmış olsaydı. Yani biz bunu isterdik. Arkadaşımız müteahhit olabilir ona bir sözüm, lafım yok. Keşke böyle bir yasa çıksa Meclis üyeleri ihale alamasa. Meclis üyeleri giremesin ihale alamasınlar."