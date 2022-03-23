İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Hasan Polatkan Havalimanı kapatılamaz"

ESKİŞEHİR (AA) - İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Hasan Polatkan Havalimanı kesinlikle kapatılamaz." dedi.

Kabukcuoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın sivil uçuşa kapatılacağı iddiasını değerlendirdi.

Havalimanının, bir şehrin ekonomisi için önemine işaret eden Kabukcuoğlu, "Havacılık sanayisinin merkezi durumunda olan, sanayisiyle tüm dünyaya ihracat yapan, iş insanlarının dünyaya açıldığı Eskişehir gibi bir kentin havalimanının bulunmaması kabul edilemez." diye konuştu.

Hasan Polatkan Havalimanı'na işlerlik kazandırmayı sık sık Meclis gündemine taşıdığını belirten Kabukcuoğlu, "Zafer Havalimanı'nı açanlar, diğer havalimanlarında olduğu gibi bu havalimanına da yolcu garantisi vermekteyken Eskişehirli hemşerilerimize, 'Hava ulaşımı kullanmak istiyorsan kendin garanti ver, başka türlü olmaz.' diyor." ifadesini kullandı.

Kabukcuoğlu, Hasan Polatkan Havalimanı'nın sivil uçuşa kapatılacağını söyleyerek bu havalimanının yolcularını, Zafer Havalimanı'na taşımaya çalışmanın, akla zarar bir çözüm olduğunu savundu.

Hükümetin, yanlış hesabının faturasını Hasan Polatkan Havalimanı'na kesmeye çalıştığını öne süren Kabukcuoğlu, "Hasan Polatkan Havalimanı'nı kullanan yolcuları Zafer Havalimanı'nı kullanmaya zorlamak adeta Çin işkencesi. Her ülkenin yöneticileri vatandaşlarına kolaylık ararken bizim yöneticilerimiz akılsız kafalarının cezasını vatandaşlarımıza çektirmeye uğraşıyor. Hasan Polatkan Havalimanı kesinlikle kapatılamaz." değerlendirmesini yaptı.