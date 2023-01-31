İYİ Partili Kabukcuoğlu: 'Çocuklar için yeni koruma kontrol mekanizmasına ihtiyaç var'

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, " Türkiye Cumhuriyeti'nin 18 yaşın altındaki vatandaşları için yeni bir koruma kontrol etme mekanizmasına ihtiyacı vardır." dedi.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Nüfusun sabit kalması için olması gereken en düşük rakam 2,1'dir. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı evlenecek çiftlere en az üç çocuk önermiş olsa da Türkiye maalesef 2 çocuğa bile sahip değildir." diye konuştu.

Suça sürüklenen çocuklara işaret eden Kabukcuoğlu, "2015 yılında suça sürüklenen çocuk sayısı 133 bin 662 iken, 2021'de bu rakam 132 bin 943'tür. Hükümet 6 yılda bir arpa boyu yol alamamıştır." diye konuştu.

Çocuğun cinsel istismarı için açılan dava sayısı 2002'de 4 bin 592 iken bu rakamın 2021'de 20 bin 459'a ulaştığını söyleyen Kabukcuoğlu, "Çocuğun cinsel istismarını önlemek için hükümet gerekli tedbirleri alsaydı insanlık için yüz karası olan bu suç 4 misli artar mıydı?" diye sordu.

Devletin çocukları koruma, onları güven altına alma görevinde aksamalar olduğunu savunan Kabukcuoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 18 yaşın altındaki vatandaşları için yeni bir koruma kontrol etme mekanizmasına ihtiyacı vardır. Konunun tarafları bir çözüm aramalıdır." dedi.

Kabukcuoğlu, 1960'taa çıkan "sağlıkta sosyalizasyon sistemini" anlatarak, "Sağlık Bakanlığı çatısı altında önceden yapılan 'ev halkı tespiti' programı geliştirilmeli, çocukları takip edecek ekiplere psikologlar veya sosyologlar konulmalı, cumhuriyet geleceğine sahip çıkılmalıdır." görüşünü paylaştı.