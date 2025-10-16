Haberler

İYİ Parti'den PKK'ya Sert Mesaj: 'Alçak Bir Örgüttür'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında PKK'yı alçak bir terör örgütü olarak nitelendirerek, bu örgütün arkasında emperyal güçlerin olduğunu ifade etti. Çömez, terörle mücadelenin kesin ve net bir duruşla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı ve terörle bağlantılı olanlarla asla aynı masaya oturmayacaklarını belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, terör örgütü PKK'nın alçak bir terör örgütü olduğunu belirterek, "Parlamentoda söyledik, bir kez daha söylüyorum; terör örgütü PKK, alçak bir örgüttür. Bu örgütün arkasında emperyal irade vardır. Bu örgütün gündemi; Türk milletini kastetmek, Türk milletini ve devletini bölmek ve siyasi uzantıları ile arzu ettiklerini hayata geçirmektir. Onun için asla ve asla, 50 bin kişinin katili bir terör örgütü ile muhatap olunmaz. Askerimizi, polisimizi, öğretmeninizi, korucumuzu, vatandaşlarımızı; katletmiş, şehit etmiş bir örgütle muhatap olunmaz. Bizim nezdimizde bu örgüt alçak bir örgüttür. Bizim teröre karşı tavrımız ve tutumumuz son derece nettir ve bundan sonra aynı şekilde devam edecektir. Terörden medet umanlar, terörle arasına mesafe koyamayanlar, terörden talimat alanlar, terörün siyasi uzantısı gibi faaliyet gösterenler bizim gündemimizde değildir. Onları muhatap almıyoruz ve almayacağız. Terör örgütünün elebaşını kutsayanlar, ona Meclis koridorları içerisinde, 'barış güvercini' muamelesi yapanlar, onu 'önder' gibi görenler ve terör örgütünün elebaşı için, 'slogan attıranlar' bizim gündemimizde değildir. Şehitlerimizin cenazesine saygı duymayıp, onlara 'ceset' diyenler bizim yine gündemimizde değildir. Bizim gündemimiz Türkiye, bizim gündemimiz millet, bizim gündemimiz bu ülkenin yarınlarıdır" ifadelerini kullandı.

'BİZ ONLARLA AYNI MASAYA OTURMAYACAĞIZ'

Türkiye'de demokrasinin kurum ve kuralları işletildiğinde refah ve güven olacağını ifade eden Çömez, "İstedikleri kadar bağırsınlar, istedikleri kadar tahammülsüzce hareket etsinler, istedikleri kadar terör seviciliğine soyunsunlar. Biz onlarla aynı masaya oturmadık, oturmayacağız. Yakasına Türk bayrağı takmaktan imtina edenler, üzerinde 'ay-yıldız' var diye milletvekili rozeti takamayanlar, Meclis'in açıldığı gün Gazi Meclis'in çatısı altında İstiklal Marşı'nı söyleyemeyenler, eline bir kere olsun Türk bayrağı alamayanlar bizim gündemimizde asla olmayacaklar. Bizim gündemimiz aziz milletimiz olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
title
