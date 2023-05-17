İYİ Parti YSK Temsilcisi: İtirazlarımız devam ediyor

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin'in, Isparta'da milletvekili sayısını ikiye çıkarttıkları yönündeki açıklamasına ilişkin, "İtirazlarımız devam etmekte, hem Isparta İl Seçim Kurulu Başkanlığına hem de Yüksek Seçim Kuruluna biz tüm itirazlarımızı yapacağız. Sahada kazandığımız seçimi masada kaybetmeyeceğiz." dedi.

İyi Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin'in, Isparta'da milletvekili sayısını ikiye çıkarttıkları yönündeki açıklamasına ilişkin, "İtirazlarımız devam etmekte, hem Isparta İl Seçim Kurulu Başkanlığına hem de Yüksek Seçim Kuruluna biz tüm itirazlarımızı yapacağız. Sahada kazandığımız seçimi masada kaybetmeyeceğiz." dedi.

Öztürk, İYİ Parti Isparta İl Başkanlığında, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da seçim iş ve işlemleriyle ilgili bazı usulsüzlüklerin tespit edildiğini ileri sürdü.

Kentte 1085 sandıkta oy kullanıldığını belirten Öztürk, "Seçimde yurt dışı sürecinin tamamlanmadığı ve henüz birleştirme tutanakları ellerine ulaşmadığı halde Isparta genelinde AK Parti'ye bir vekil daha kazandırıldığı yönünde iddiaların mevcut olduğunu gözlemliyoruz. Hepimiz farkındayız ki sürecin hala devam ettiği, kesinleşmiş herhangi bir şeyin olmadığı malumudur." diye konuştu.

Araştırma yaptıkları sandıklarda birçok oyun geçersiz sayıldığını belirlediklerini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Çoklu tercih şeklinde, basım ve çift mühür şeklinde geçersizlik nedenlerinin bulunduğunu, bunların hiçbir ittifaka yansımadığını biz Isparta İl Başkanlığımız ve tüm ilçelerimizle birlikte tespit ettik. Herhangi bir sürecin şu ana kadar bitmiş olduğu söz konusu değil. İtirazlarımız devam etmekte, hem Isparta İl Seçim Kurulu Başkanlığına hem de Yüksek Seçim Kuruluna biz tüm itirazlarımızı yapacağız. Sahada kazandığımız seçimi masada kaybetmeyeceğiz."