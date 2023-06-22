İYİ Parti Yozgat Milletvekili Kayalar'dan İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Kahraman'a ziyaret

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman'ı ziyaret etti. Kahraman, Kayalar'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarılar temennisinde bulundu.

İyi Parti Yozgat Milletvekili Kayalar'dan İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Kahraman'a ziyaret

ANKARA - İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman'ı ziyaret etti.

Anavatan Partisi hükümeti döneminde Tarım Orman ve Köy işleri ile Maliye Bakanlığı görevlerini sürdürmüş olan ve şu anda İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman'ı ziyaret etti.

Kahraman ile Anavatan Partisi'nde 8 yıl birlikte görev yapmış olan Kayalar, Kahraman'ı makamında ziyaret etti. Bu çerçevede Kahraman, eski Tarım Orman ve Köy işleri ve Maliye Bakanlığı görevlerini sürdürmüş ve yeni dönemde İYİ Parti Yozgat Milletvekili seçilen Lütfullah Kayalar'ı ile yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarılar temennisinde bulundu. Kocatepe'de bulunan makamındaki görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti ve ikilinin görüşmesinde güncel konulara dair fikir alışverişinde bulunuldu.