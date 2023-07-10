İYİ Parti, yerel seçimlere hazırlanıyor

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Yaklaşan yerel seçimlere, büyük bir dinamizm ve yeni bir heyecanla, geçmişteki eksikliklerden paylar çıkararak hazırlanıp var gücümüzle yolumuza devam edeceğiz. Mevcut belediyeleri güçlendirip sayılarını artırmanın çabası içerisinde olacağız ve İYİ Parti bu anlamda yekvücut olarak seçimlere girecek" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, bugün İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın 2'ncisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu toplantıda; seçimlere yönelik analizler, yaklaşan seçimlerdeki yol haritamız ve özellikle ekonomi başta olmak üzere, gündemdeki meseleleri istişare etme fırsatı bulduk" dedi.

'VATANDAŞIMIZ DAHA DA FAKİRLEŞECEK'

Şu anda Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu söyleyen Zorlu, hükümetin yanlış ekonomi politikasının sonuçlarını halka ödettiğini söyledi. Hayat pahalılığının sebebinin siyasi iktidarın kendisi olduğunu ifade eden Zorlu, "Haziran sonu itibariyle Türkiye'de açlık sınırı 10 bin 373 TL, yoksulluk sınırı ise 33 bin 750 TL düzeyinde. Bu sözde 'yeni ekonomi modeli' başlamadan hemen önce açlık sınırı 2 bin 903 TL, yoksulluk sınırı 9 bin 457 TL idi. Dünyada gıda fiyatları haziran ayında son 25 ayın en düşük seviyesine inerken, Türkiye'de ise 34 aydır gıda fiyatları yükseliyor. Son 2 yılda dünyada gıda fiyatlarının yüzde 6; Türkiye'de ise yüzde 187 arttığını bu rakamlardan anlıyoruz" diye konuştu. Yapılan zamlarla; asgari ücretli, memur ve emeklinin maaşlarını eridiğini söyleyen Zorlu, "AK Parti iktidarının yeni ekonomi stratejisi belli olmuştur; kaşıkla ver, kepçeyle gitsin. Güncel hayatta tüm vatandaşlarımızın karşısına çıkacak neredeyse her harcamaya yüzde 2 ile yüzde 256 arasında zamlar yapmak ekonomi politikanızın eseridir. Bu yaklaşımla vatandaşımız daha da fakirleşecek, mutlu azınlıkların yüzü gülmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'SIĞINMACI SORUNU VAR'

Türkiye'deki sığınmacı varlığının da bir sorun haline geldiğini ve bu sorunun her geçen gün derinleştiğini kaydeden Zorlu, "Ekonomik problemlerin bir yerinde de bu sığınmacı sorunu vardır. En düşük rakamlarla ve iyimser bir tahminle Türkiye'de yaşamaya devam eden en az 10 milyon sığınmacı ve kaçak yabancı bulunuyor. Bu sayı, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı 193 ülkenin 91'inin nüfusundan fazla. Bizim projeksiyonumuza göre, Suriyeli sığınmacıların 2053 yılında sayısının 35 milyon olacağı öngörülmektedir. Bu hesaplamaya kayıt dışı ve kaçak yabancıların sayısı dahil edildiğinde, önümüzdeki 30 yıl içerisinde Türkiye'nin demografik yapısının ve Türk milli kimliğinin hayati bir tehdit altında olduğu anlaşılacaktır" dedi. Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, İYİ Parti'nin yerel seçim çalışmalarıyla ilgili, "Bu konuyu çok önemsiyoruz. Sayın Genel Başkanımız, İstanbul'dan Ankara'ya taşındı. Artık parti genel merkezinde çok daha fazla vakit geçirecek. Yaklaşan yerel seçimlere büyük bir dinamizm ve yeni bir heyecanla, geçmişteki eksikliklerden paylar çıkararak hazırlanıp var gücümüzle yolumuza devam edeceğiz. Mevcut belediyeleri güçlendirip sayılarını artırmanın çabası içerisinde olacağız ve İYİ Parti bu anlamda yekvücut olarak seçimlere girecek" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)