İYİ Parti, yerel seçimlere hazırlanıyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaklaşan yerel seçimlere büyük bir dinamizm ve yeni bir heyecanla hazırlanacaklarını ve mevcut belediyeleri güçlendirip sayılarını artırmak için çaba göstereceklerini açıkladı. Ayrıca, Zorlu, hükümetin yanlış ekonomi politikalarının halkı daha da fakirleştirdiğini ve sığınmacı sorununun Türkiye'nin demografik yapısını tehdit ettiğini belirtti.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Yaklaşan yerel seçimlere, büyük bir dinamizm ve yeni bir heyecanla, geçmişteki eksikliklerden paylar çıkararak hazırlanıp var gücümüzle yolumuza devam edeceğiz. Mevcut belediyeleri güçlendirip sayılarını artırmanın çabası içerisinde olacağız ve İYİ Parti bu anlamda yekvücut olarak seçimlere girecek" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, bugün İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın 2'ncisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu toplantıda; seçimlere yönelik analizler, yaklaşan seçimlerdeki yol haritamız ve özellikle ekonomi başta olmak üzere, gündemdeki meseleleri istişare etme fırsatı bulduk" dedi.