İYİ Parti, yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile girecek

İYİ Parti, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne 81 il ve ilçelerinde kendi adaylarıyla gireceğini açıkladı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, adayların halkın eğilim ve tercihlerine göre belirleneceğini söyledi.

İyi Parti, yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile girecek

ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti olarak 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne 81 il ve ilçelerinde kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı.

İYİ Parti Parti Sözcüsü Zorlu, genel idare kurulu toplantısı ardından parti genel merkezinde basın açıklamasında bulundu. Zorlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin 81 il ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ifade ederek, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde, Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde; partimizin kendi adaylarının, teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra, her seçim çerçevesinde aday adaylarımıza yönelik, halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olunup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir. Bu kararımızın ülkemize, partimize, yeniden ayağa kaldırmak istediğimiz Türk siyasetine hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.