İYİ Parti Vezirköprü İlçe Kongresi Gerçekleşti

İyi Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı, 4. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, tek listeyle gidilen seçimde Ramazan Yanar, oyların tamamını alarak yeni ilçe başkanı oldu.

Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da mesajları okundu.

Üç dönemdir görev yapan kurucu başkan Salih Gürbüz ise teşekkür konuşması yaparak görevini devretti.