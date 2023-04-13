İYİ Parti ve HDP'ye AKPM'den ziyaret

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raportör heyeti, seçim öncesi gözlem misyonu kapsamında, TBMM'de, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raportör heyeti, seçim öncesi gözlem misyonu kapsamında, TBMM'de, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ile görüşen heyette Frank Schwabe, Kestutis Masiulis, Mireille Clapot, Lord Simon Russell, George Loucaides ve John Howell yer aldı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Heyet, daha sonra HDP grubunu ziyaret ederek, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ile görüştü.