İYİ Parti Uyuşturucu Operasyonunun Takipçisi Olacak

İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar'daki uyuşturucu ve tefecilik operasyonunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Olgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar'da 7 Temmuz'da başlatılan operasyon kapsamında, "sahte reçeteyle yasa dışı ilaç temin edildiği, uyuşturucu satışı yapıldığı ve dolandırıcılık iddiasıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin bazı çalışanlarının gözaltına alındığını" söyledi.

Operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Olgun, "Bu tabloya bakınca, hastane değil adeta organize suç üssü gibi çalışan bir yapı çıkıyor karşımıza. İYİ Parti olarak bu çürümüşlüğün üzerine gitmekte kararlıyız. Bu iş sadece bu hastaneyle sınırlı kalmayacak. Gerekiyorsa Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak, tüm sağlık kadrolarının geçmişi incelenecek ve mutlaka bir yargı süreciyle, bu suçların arkasındaki siyasi ve bürokratik koruma zinciri ortaya çıkarılacaktır." sözlerini sarf etti.

"Devlet kurumlarına çalışan alımında liyakate göre değil sadakate göre hareket edildiğini" öne süren Olgun, söz konusu operasyonun sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.