İYİ Parti, Türkiye'nin İsveç konusundaki kaygılarını doğru buluyor

İYİ Parti Basın Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye'nin İsveç konusundaki haklı çekincelerini ve kaygılarını doğru bulduklarını, milli meselelerde Türkiye'nin kazanımlarının devam ettirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, ekonomideki sorunlar ve memurlara yapılan zam konusunda da açıklamalarda bulundu.

İyi Parti Basın Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye'nin İsveç konusundaki haklı çekinceleri ve kaygılarını doğru bulduklarını, milli meselelerde Türkiye'nin kazanımlarının devam ettirilmesinin büyük önem taşıdığını düşündüklerini bildirdi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kongrenin ardından Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ikincisinde seçimlere yönelik analizler ve yaklaşan seçimdeki yol haritalarını ve ekonomi başta olmak üzere ülke gündemdeki meseleleri istişare ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin NATO'daki müttefiklik konumunun çok önemli olduğunu ifade eden Zorlu, ilkesel olarak NATO'nun genişlemesini olumlu bulan, buna destek veren bir siyasi parti olduklarını söyledi.

Bu konudaki çekincelerini belirtmek istediğini belirten Zorlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ciddi bir süredir yaşadığı problem, dış siyasetin iç siyasete malzeme yapılması. Türkiye'nin İsveç konusunda haklı çekinceleri ve kaygıları var. Biz de bunları doğru buluyoruz. Bilhassa terörle mücadele çerçevesinde, bu milli meselelerde elbette ki Türkiye'nin kazanımlarının çok önemsiyoruz ve bunların devam ettirilmesinin çok büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz. Fakat bu siyaset tarzından dolayı yüksek perdeden yanlış seviyelerde dar bir çerçevede sürdürülen tırnak içinde, pazarlık anlayışı maalesef beklentiyi de yükseltiyor ve Türkiye'nin gerek içeride, gerekse dışarıda atabileceği daha önemli olgun adımların da önüne geçiyor, set vurabiliyor."

"Memura seyyanen zam başka sorunlara yol açabilir"

Zorlu, Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomide yaşanan tahribat ve hayat pahalılığı olduğunu savundu.

"Siyasi iktidarın plansız, öngörülemeyen ve günü kurtarmaya yönelik politikaları ülkeyi çözümsüzlüğe mahkum ediyor." diyen Zorlu, haziran sonu itibarıyla Türkiye'de açlık sınırının 13 bin 370, yoksulluk sınırının ise 33 bin 750 lira düzeyinde olduğunu anımsattı.

Seçim öncesi açıklanan vaatlerle yapılan icraata baktıklarında, büyük bir uçurum gördüklerini vurgulayan Zorlu, emeklilerden son yapılan zam oranına ilişkin çok fazla şikayetin geldiğini ifade etti.

Memurlara verilen seyyanen zammın başka sorunlara yol açabilecek bir potansiyel taşıdığına dikkati çeken Zorlu, bu zamla emekli memur maaşıyla çalışan memur maaşı arasındaki uçurumun daha da fazlalaştığını, düzenlemenin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü Zorlu, yaşlı ve engelli maaşlarının da cep harçlığı seviyesinde kaldığını, bu maaşların da gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Sığınmacı sorununun da her geçen gün derinleştiğine dikkati çeken Zorlu, Fransa'daki olayların sığınmacı konusunda dersler çıkarılmasını gerektirdiğini aktardı.

Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyen Zorlu, sel felaketlerinin doğru yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini dile getirdi.

İyi Parti'nin yerel seçim hazırlıkları

İYİ Parti'nin yerel seçim hazırlıklarına ilişkin yol haritası sorulan Zorlu, şunları kaydetti:

"Genel Başkan'ımız bildiğiniz gibi İstanbul'dan Ankara'ya taşındı. Tüm teşkilatlarımıza yönelik çalışmaları genel merkezden çok daha büyük bir motivasyonla sürdüreceğiz. Teşkilat Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu, yarından itibaren il gezilerine başlayacak, teşkilatlarımızı ziyaret edecek. Kahramanmaraş ve Hatay'dan başlayacak bu ziyaretlere. Amaç, seçimlere ilişkin bir değerlendirme geriye dönük bir muhasebenin yapılması. Tahminimize göre ağustos sonuna kadar bu il gezileri tamamlanacak. Yetmişe yakın ilin ziyaret edilmesi planlanıyor. Ağustos sonu itibarıyla genel başkanımızın başkanlığında bölge toplantıları gerçekleştirilecek. Yaklaşan yerel seçimlere büyük bir dinamizmle, heyecanla, geçmişteki eksikliklerden paylar çıkararak birlik beraberlik içerisinde hazırlanarak var gücümüzle yolumuza devam edeceğiz."