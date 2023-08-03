İYİ Parti Teşkilat Başkanı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Ethem Baykal'ın açıklamalarına tepki gösterdi

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, partinin kurucularından eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Hem bu partinin kurucusu olacaksınız, 6 yıl bu partide emek vereceksiniz, ondan sonra da bu partide mücadele eden insanların üzerine böyle bir iftira atacaksınız. Bu iftiralar, iftira atanların alnında bir ömür boyu kara leke olarak kalmaya devam edecek." dedi.

Teşkilat buluşmaları çerçevesinde Ordu'da partisinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Kavuncu, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'ın parti yönetimimi eleştirmesine tepki gösteren Kavuncu, "Bunlar deli saçması beyanlardır. Biz kurulduğumuz günden beri içeriden ve dışarıdan bu tür iftiralara çok uğradık. Bunları hiç dikkate almıyoruz. İlgili beyanda bulunan arkadaşımızla ilgili disiplin süreci de başlamıştır. Hem bu partinin kurucusu olacaksınız, 6 yıl bu partide emek vereceksiniz, ondan sonra da bu partide mücadele eden insanların üzerine böyle bir iftira atacaksınız. Disiplin kurulumuz gerekli cevabı verecek ve hukuk önünde iftira attığı insanlar da hakkını arayacak. Bu iftiralar, iftira atanların alnında bir ömür boyu kara leke olarak kalmaya devam edecek" diye konuştu.

Toplantı, basın mensuplarına kapalı olarak devam etti. - ORDU