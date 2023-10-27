İYİ Parti Teşkilat Başkanı Filistin Büyükelçisi'ni ziyaret etti

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve beraberindeki heyet, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamalarda, Gazze'deki durumun soykırım olduğu vurgulandı ve uluslararası toplumun desteği çağrısı yapıldı.

İyi Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve beraberindeki heyet, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen basına kapalı görüşmenin ardından Kavuncu ve Mustafa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mustafa, ziyarete gelen İYİ Parti üyelerine destekleri için teşekkür ederek, Gazze'de bombalamaların devam ettiğini, yaralı ve ölülerin sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi. Mustafa, "Gazze'de olan savaş değil, tam bir soykırımdır. Uluslararası toplumların bizi desteklemesi lazım." dedi.

Dünyanın 21'inci yüzyılda böyle bir zulmü kabul etmemesi gerektiğini ifade eden Mustafa, uluslararası toplumların desteği olmadığı sürece sadece Filistin değil, tüm bölgenin bu konudan etkileneceğini belirtti.

Savaşı durdurmak için adım atanları ve kendilerine destek çıkanları takdir ettiklerini ifade eden Mustafa, "İYİ Parti'yi ve bütün Türkiye halkını yanımızda durup İsrail'e karşı olan tavırlarından dolayı çok takdir ediyoruz." dedi.

"İstanbul İl Teşkilatımız insani yardım amacıyla hazırlık yapıyor"

İYİ Parti'li Kavuncu ise Gazze'de yaşanan büyük trajediyi ve soykırıma dönmüş bu terörü kınadıklarını söyledi.

Filistin halkının yanında olduklarını ve ölenler içi başsağlığı dilediklerini belirten Kavuncu, bundan sonraki süreçte akan kanın durması yönünde her türlü desteği vereceklerini de Büyükelçi'ye ilettiklerini aktardı.

Gazze'de yaşananlar konusunda büyükelçiden bilgi aldıklarını ifade eden Kavuncu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 2,5 milyon insanın elektrikten ve sudan yoksun olduğu Gazze'ye sadece 84 tır ulaşabilmiş. Yaşanan insanlık dramının büyüklüğünü sadece bu iki rakamdan bile çok rahat görebiliyoruz. İstanbul İl Teşkilatımız insani yardım amacıyla hazırlık yapıyor. Gazze'ye nasıl ulaştırabiliriz onu da konuştuk. İsrail'in yapmış olduğu insanlık dışı zulmün bir an önce durması en büyük temennimiz."