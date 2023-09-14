İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, 2024 yerel seçimlerine iddialı giriyor

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, partinin iddialı olduğunu ve meşakkatli bir süreç beklediklerini belirtti. Kavuncu, İYİ Parti'nin yerel seçimlerde aday çıkarma kararı aldığını ve hazırlıklarını kısa sürede netleştireceklerini ifade etti.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin, "Meşakkatli ve yoğun süreç bizleri bekliyor ama iddialıyız. O öz güvene de sahibiz." dedi.

Partisinin Sakarya İl Teşkilatını ziyaret eden Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti Genel İdare Kurulunun büyük çoğunluğunun yerel seçimlere her il ve ilçede aday çıkarma yönünde karar verdiğini, teşkilatların beklentisi ve arzusunun da genel olarak bu yönde olduğunu söyledi.

Aldıkları kararın ülkeye, millete ve partilerine hayırlı olmasını temenni eden Kavuncu, "Tabii meşakkatli ve yoğun süreç bizleri bekliyor ama iddialıyız. O öz güvene de sahibiz. Zaten uzun süredir her il ve ilçede özellikle yerel yönetimler anlamında ciddi hazırlığımız var. Bunları da çok kısa süre içerisinde somutlaştıracağız, netleştireceğiz." diye konuştu.

Kavuncu, genel seçimlerde arzu ettikleri sonucu alamadıklarını, buna "başarılı seçim" demenin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama kıymetli de bir oy aldık. Yani almış olduğumuz oy, bize ciddi sorumluluk yüklüyor. Sonuç itibarıyla 2018'de 4,8 milyon oy almışız, 5,2 milyona çıkarmışız almış olduğumuz oyu. Oransal olarak değişmemiş tabii çünkü nüfus, seçmen sayısı da arttığı için oy 9,7'de oransal olarak muhafaza edilmiş. Burada bir mesaj var. Bizim anladığımız mesaj da şu; seçmen, Türk milleti, partimizin varlığına, partimizin Türk siyasetindeki mevcudiyetine ciddi ehemmiyet veriyor.

Daha farklı da olabilirdi sonuç. Çok da büyümedik, arzu ettiğimiz oy oranını da alamadık. Bu şu demek; 'Siz var olun, İYİ Parti önemlidir ama bugüne kadarki politikalarınızı da bir kez daha gözden geçirin. Belki bazı konularda daha farklı adımlar atabilirsiniz.' Bu mesajı da iyi anlamamız lazım. Önümüzdeki süreçte bu aldığımız karar doğrultusunda inşallah emin adımlarla yürüyeceğiz."

Bir gazetecinin, isminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları arasında geçtiğini belirtmesi üzerine Kavuncu, şu anda teşkilat başkanı olarak görev yaptığını dile getirerek, "Ama partim bana yarın Türkiye'nin hangi iline, ilçesine git derse bunu vazife ve emir telakki eder, üstlenirim. Bu yönde alınmış karar yok. Biz, bize verilen vazifeleri yeri geldiğinde layıkıyla yerine getirmek için her zaman hazırız." diye konuştu.

Kavuncu, daha sonra partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.