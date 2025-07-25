İYİ Parti, 'Terörsüz Türkiye' Komisyonunda Yer Almayacak

İYİ Parti, 'Terörsüz Türkiye' Komisyonunda Yer Almayacak
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak komisyona katılmayacaklarını açıkladı. Dervişoğlu, bu komisyonun siyasi bir inisiyatifle oluşturulduğunu belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis'te kurulacak komisyon için partilere gönderdiği yazıya ilişkin, "Kurulması planlanan bu komisyonda İYİ Parti olarak yer almayacağımızı bir kere daha kamuoyunun dikkatlerine arz ederim" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis'te kurulacak komisyon için partilere yazı gönderdi. Partilerden, 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar komisyon için isim vermeleri istendi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un gönderdiği yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak konuya ilişkin açıklamada bulundu. Dervişoğlu, "Meclis Başkanının çağrısı ile kurulacak olan komisyon, anayasa veya TBMM İçtüzüğü'nde açıkça tanımlanmış daimi veya geçici ihtisas komisyonlarından biri değildir. Meclis Başkanı'nın bu girişimi tıpkı geçmişteki anayasa veya içtüzük uzlaşma komisyonlarında olduğu gibi siyasi partilerin temsil edilmesini sağlayan gayriresmi ve siyasi inisiyatife dayalı bir düzenleme niteliğindedir. Diğer taraftan; İçtüzük, bir komisyonun çalışma usul ve esaslarına açıkça yer vermektedir. Komisyonların kuruluş sürecinde amaç, kapsam, hedef, dayanak ve süre net bir şekilde gerekçelendirilmektedir" dedi.

TBMM Başkanı tarafından gönderilen yazıda, kurulacak komisyonun ne amaçla oluşturulduğu, gündeminin nasıl belirleneceği ve hangi yöntemle çalışacağına ilişkin hiçbir detayın yer almadığını kaydeden Dervişoğlu, "Bu komisyon bir karar alacak mı? Şayet karar alınacaksa, hangi oranlar aranacaktır. Kararların oy çokluğu ile mi yoksa nitelikli çoğunlukla mı alınacağı gibi temel işleyiş kurallarına bile yer verilmemiştir. İmralı canisi ve onun eli kanlı örgütünün talep ve beklentilerini meşrulaştıracak hiç bir faaliyetin içinde bulunmayacağımızı daha önceden de ifade etmiştik. Netice itibariyle, kurulması planlanan bu komisyonda İYİ Parti olarak yer almayacağımızı bir kere daha kamuoyunun dikkatlerine arz ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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