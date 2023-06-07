İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın oldu

İyi Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, TBMM Grup Başkanlığı görevine seçildi.

İyi Parti TBMM Grubu, grup başkanı ve grup başkanvekillerini belirlemek için basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Grup Başkanlığına Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın, Grup Başkanvekilliklerine ise yeniden İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve kendisinin oy birliğiyle seçildiğini söyledi.