İYİ Parti, Staj ve Çıraklık Sigortası İle Emeklilik Hakkı Talep Ediyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, staj ve çıraklık sürecinde emeklilik hakkının tanınması gerektiğini vurguladı. Kavuncu, Mecliste yaptığı açıklamada, birçok ülkede uygulanan benzer sistemlerin Türkiye'de de hayata geçirilmesini istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, staja ve çıraklığa başlandığı günden itibaren emeklilik hakkının tanınması gerektiğini söyledi.

Kavuncu, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneğinin yöneticileriyle Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Staj ve çıraklık yapmaya başlayanlara sigorta yapıldığını hatırlatan Kavuncu, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına yönelik parti olarak dünya örneklerini inceleyerek çalışma yürüttüklerini belirtti.

Birçok ülkedeki uygulamanın Türkiye'de de hayata geçirilmesini istediklerini vurgulayan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok ülkesinde staj ve çıraklık faaliyetinde bulunuluyorsa, sigorta primi başlıyorsa devamı da getiriliyor. Bizde staja ve çıraklığa başlandığı gün sigorta primi açılıyor, emekliliği kapsamıyor. Askerlik ve doğum gibi süreçlerde tanınan borçlanma hakkının staj ve çıraklık süreleri için de getirilmesi talep ediliyor. Staja ve çıraklığa başlandığı günden itibaren emeklilik hakkının tanınması gerekiyor. İktidara sesleniyoruz, dinleyin, kulaklarınızı açın, talepler haklıdır."

Kavuncu, sanayide ara eleman sorununun yaşandığına dikkati çekerek, staj ve çıraklık sigortası konusundaki çözümün kalkınma ve ekonomik gelişme için de teşvik olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
