Üye Girişi
Haberi Paylaş
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu oyunu kullandı

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu oyunu kullandı

Politika Haberleri

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Ankara'da kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Ankara'da kullandı.

Kürşad Zorlu, Yenimahalle'de bulunan Kürşad Bey İlkokulu'nda 2266 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Zorlu, oy kullandığı sandıkta görevli kadınların Anneler Gününü kutlamasının ardından okul önünde basın mensuplarına bulunduğu açıklamada, "Geleceğimizi ilgilendiren çok önemli bir seçim günündeyiz. İnşallah katılım oranı çok yüksek olacak. Kazasız, belasız, sorunsuz ve huzur içerisinde bir seçim ortamının tamamlanmasını diliyorum. Bugün ayrıca Anneler Günü. Tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum. İnşallah yarından sonra da ülkemizin yönetimine bir anne eli ve şefkati değeceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kürşad Zorlu İYİ Parti Ankara Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title