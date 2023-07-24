İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: '(Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokol) Sebep, sonuçları ve altındaki gerekçeler araştırılsın'

İyi Parti Sözcüsü Zorlu: "(Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokol) Sebep, sonuçları ve altındaki gerekçeler araştırılsın"

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: "Bu metinden, protokolün içeriğinden genel başkanımızın bilgisi yoktur"

ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol metnine yönelik, "Bunun sebep, sonuçları ve altındaki gerekçeler araştırılsın" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Zorlu, yaklaşık 100 yıl önce sansüre karşı oluşturulan bir adımın bugün yıl dönümünün kutladığını belirterek, basın mensuplarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarının karşısında olduklarını ifade etti.

"Sebep, sonuçları ve altındaki gerekçeler araştırılsın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu öncesi mutabık kaldıkları protokolden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in haberinin olmadığını vurgulayan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz en başından bu yana şeffaflık ilkesini ayakta tutmak adına büyük mücadeleler verdik. Genel başkanımız seçim öncesinde de seçim sonrasında da bu ilişki biçimine, bu ilkeye sadık kalarak yürüttü. Hatta, 2 Mart'taki toplantıda bir bilgiyi özellikle paylaşmak isterim. O toplantıda geçici yol haritasının belirlenmesi konusunda öneri karşısında öncelikle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerektiğini, aksi takdirde bunun pazarlık gibi anlaşılabileceğini ve bunun da İYİ Parti'nin ilkelerine uymadığı yönünde iradesini ortaya koydu. Biz en başından bu yana şu ilkeyi ayakta tutmaya çalıştık, seçim sonuçlarını göreceğiz, milletimiz bize ne söyleyecek, hangi mesajı verecek ve oy oranları çıktıktan sonra da ülke yönetimi ittifaka verilmiş ise seçilecek cumhurbaşkanı başkanlığında bu oy oranları ile hangi partilere hangi bakanlıkların düşeceği yol haritamızı ortaya koymuştuk. Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında, 'İki kişinin namusuna emanet edilmiş metin' ifadesi önemlidir. Bunun kamuoyu tarafından hassasiyet ile irdelenmesi gereken bir ifade olduğunu söylemek isterim. Bu bizim dışımızda bir olaydır. Bu cümle, Türk siyasetinin bugün ve yarınları için önemli bir ifadedir. Bunun sebep, sonuçları ve altındaki gerekçeler araştırılsın diyorum. Elbette bu metinden, protokolün içeriğinden genel başkanımızın bilgisi yoktur. Biz hatırlarsanız o tarihte 7 maddelik bir mutabakat metni yayımlamıştık. O gün metinde yer alan ifadelerin bizim de politikalarımıza, milletimizin hassasiyetlerine aykırı olmadığından bahisle bunda bir sakınca görmediğimizi genel başkanımız bunu paylaştı. Hangi bakanlıkların hangi partiye verileceği daha kararlaştırılmamışken ortaya çıkan bu protokol elbette bizim duruşumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde doğru olmadığını ortaya koyduk."