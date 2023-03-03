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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: "İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığında"

Politika Haberleri

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: 'İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığında'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır.

İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "İyi Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır." ifadesini kullandı.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek millete sundukları taahhütlerin kendileri için bir emanet olduğunu belirterek, "Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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