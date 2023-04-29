İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara milletvekili adayı Kürşad Zorlu, parti olarak demokrasiyi, çoğulculuğu, birlikte yaşama iradesini esas aldıklarını belirterek, "Sevgiyi hakim kılmak istiyoruz, düşmanlığı değil. Düşmanlık dilinin artık bitmesi gerekiyor.

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara milletvekili adayı Kürşad Zorlu, parti olarak demokrasiyi, çoğulculuğu, birlikte yaşama iradesini esas aldıklarını belirterek, "Sevgiyi hakim kılmak istiyoruz, düşmanlığı değil. Düşmanlık dilinin artık bitmesi gerekiyor." dedi.

Zorlu, bir restoranda düzenlediği toplantıda gazetecilere, partisinin 14 Mayıs seçimlerine yönelik çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İYİ Partinin taahhütlerinin bir öyküsü, güçlü bir altyapısı olduğunu belirten Zorlu, "Biz milletimizden güç alarak bize karşı yöneltilmiş saldırılara karşı durmayı bildik. İYİ Parti bugün artık Türkiye'nin milli merkezi olma kararlılığındadır ve bu konuda çok ciddi bir zemin elde etmiştir. Bugün sağ sol yok, bugün Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni yok. Bugün sistemsizlikle Türk devlet geleneğini yeniden onarmanın mücadelesi var." diye konuştu.

Zorlu, köklü sorunları ortadan kaldırabilecek ortak bir akıl yönetimine ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme hızla geçebilecek çoğunluğu sağlayarak Sayın Genel Başkanımızın başbakanlık hedefine ilerlemesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

"Düşmanlık dilinin bitmesi gerekiyor"

İYİ Partiyi terörle, terörizmle, teröristle bir araya getirmenin en hafif tabiriyle bir şuursuzluk olduğunu söyleyen Zorlu, "Bizim iktidarımızda terörle mücadele sonuna kadar devam edecek. Biz demokrasiyi, çoğulculuğu, birlikte yaşama iradesini esas alan bir siyasi partiyiz. Sevgiyi hakim kılmak istiyoruz, düşmanlığı değil. Düşmanlık dilinin artık bitmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.