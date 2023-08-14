İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan MHP'nin çağrısına ilişkin açıklama

ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Partinin (MHP'nin) bazı yetkililerinin İYİ Parti'yle, bizim varlık sebebimizle, misyonumuzla, duruşumuzla, kadrolarımızla ilgili kullandıkları yakışıksız ifadeler, hakaretler…Burada bir tutarsızlık var mı yok mu; bunu kamuoyunun takdirlerine sunmak isteriz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin divan toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" açıklamasıyla ilgili konuşan Zorlu, "Aslında açıklamamız çok net arkadaşlar. Biz Bahçeli'nin doğrudan olmasa da dolaylı bu çağrısına kendi politikalarımız, üslubumuz ve ilkemiz çerçevesinde çok açık bir yanıt verdik. Ancak burada farklı bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Orada bir komşuluk kavramı kullanıldı biliyorsunuz. Bunun hemen ardından partinin bazı yetkililerinin İYİ Parti'yle, bizim varlık sebebimizle, misyonumuzla, duruşumuzla, kadrolarımızla ilgili kullandıkları yakışıksız ifadeler, hakaretler…Burada bir tutarsızlık var mı yok mu; bunu kamuoyunun bilgisi ve takdirlerine sunmak isteriz" ifadelerini kullandı.