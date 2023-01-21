İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemi'ne izin verilmesine tepki Açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek "İYİ Parti olarak İsveç yetkili makamlarını bu çirkin eylemin gerçekleştirilmesini önlemeye ve...

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek "İyi Parti olarak İsveç yetkili makamlarını bu çirkin eylemin gerçekleştirilmesini önlemeye ve milletimizin hassasiyetlerine saygı göstermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi. Zorlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleşecek olan ve bir grubun Kur'an-ı Kerim yakmayı planladıkları iddia edilen eyleme izin verilmesi kabul edilemez. Bu tutum, hak ve özgürlük kavramlarıyla açıklanamayacağı gibi iki ülke ilişkilerinin geleceği bakımından hatalıdır. İYİ Parti olarak İsveç yetkili makamlarını bu çirkin eylemin gerçekleştirilmesini önlemeye ve milletimizin hassasiyetlerine saygı göstermeye davet ediyoruz."