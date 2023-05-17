İYİ Parti Sözcüsü Zorlu 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi Açıklaması

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Sonuçlar kesinleştiğinde, milletimizin iradesi ve takdiri her şeyin üzerindedir. Bize düşen, bu iradeyi en doğru şekilde değerlendirerek politikalarımızın gözden geçirilmesi ve millet iradesine uygun bir şekilde ilerleyebilme, gelişebilmedir." dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı'nda, 14 Mayıs seçimleri ile sandık güvenliğini ve 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine yönelik stratejilerini değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

İktidarın, seçim sonuçlarının erken saatte yayınlanması ile "kazandık" algısı yaratarak gerek sayım döküm işlemleri gerekse veri girişi sürecinin güvenliğini etkilemek istediğini ifade eden Zorlu, sonuçların saatler içerisinde yaşanan değişiminde tutarsızlıklar olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Millet iradesine ve her bir oya sahip çıkacaklarını ve hızlıca 28 Mayıs'a hazırlanacaklarını anlatan Zorlu, YSK verileri ile ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmazlık olan sandıklar için itirazlarını yaptıklarını ifade etti.

"İYİ Parti'nin hedefi iktidarı elde etmek ve ülke yönetimini üstlenmektir"

Kesin olmayan sonuçlara göre, milletin, Cumhur İttifakı'nı parlamentoda salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaştırdığının anlaşıldığına işaret eden Zorlu, şunları söyledi:

"Seçim sonuçları bağlamında, istediğimiz ve beklediğimiz oy oranına ulaşamasak da İYİ Parti olarak oylarımızı muhafaza ettiğimiz görülmektedir. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından 14 Mayıs'ta milli iradenin ortaya koyduğu neticenin kapsamlı bir analizini yaparak yol haritamızı millet iradesine en uygun şekilde belirleyeceğiz. Muhakkak ki İYİ Parti'nin hedefi iktidarı elde etmek ve ülke yönetimini üstlenmektir. Bundan sonra da hedeflerimizden zerre sapmadan, Genel Başkan'ımız Meral Akşener'in önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 11 günlük süreçte öncelikle ikinci tura odaklanacağız ve inşallah 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanacağız. Ardından milletimizin tercihi ve çıkardığımız sonuçlar doğrultusunda yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanmaya başlayacağız."

"Milletimiz 28 Mayıs'ta yürütme gücünü Millet İttifakı'na verecektir"

Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda 13. cumhurbaşkanı olması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yürütme görevini üstlenecek cumhurbaşkanı seçiminde milletin kararını henüz vermediğini anımsatan Zorlu, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki yürütme ve yasama organı arasında denge ve denetimi sağlamak adına milletimiz bu kez 28 Mayıs'ta yürütme gücünü Millet İttifakı'na verecektir. Çünkü AK Parti eliyle her geçen gün ağırlaşan ekonomik krizi ortadan kaldırmak, kontrolden çıkan yönetim anlayışını yeniden denetlenebilir hale getirmek, kullanılamaz hale gelen kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmek, yerle bir edilmiş devlet ve bürokrasi sistemini liyakatli kadrolarla buluşturabilmek için ülkemizin tek çıkış yolu da bu denge görevinin iki ittifaka verilmesidir.

Hepimize düşen sorumluluk, ülkemizde tırmandırılan kutuplaşma iklimine ve süreci germek isteyen çevrelere rağmen 28 Mayıs günü demokrasinin kazanacağı sağduyu iklimini korumak, demokrasiyi taçlandırmak, ülkemizin birlik ve huzurunu korumaktır. Sonuçlar kesinleştiğinde, milletimizin iradesi ve takdiri her şeyin üzerindedir. Bize düşen, bu iradeyi en doğru şekilde değerlendirerek politikalarımızın gözden geçirilmesi ve millet iradesine uygun bir şekilde ilerleyebilmek, gelişebilmektir."