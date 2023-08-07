İYİ Parti Sözcüsü: THY Uçuşlarında Gecikmeler ve Mağduriyetler Yaşanıyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarında son zamanlarda çok sık gecikme yaşandığını ve bilet satışlarında fazla biletleme gerçekleştiğini belirterek, 'İnsanlar mağdur ediliyor' dedi. Zorlu, ayrıca iç hat uçuşlarının kaldırılmasına ve THY yöneticilerinin ödemesi gereken yıllık gelir vergisinin THY tarafından ödenmesine tepki gösterdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarında son zamanlarda çok sık gecikme yaşandığını ve bilet satışlarında fazla biletleme gerçekleştiğini belirterek, "İnsanlar mağdur ediliyor" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısı ardından genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. THY uçuşlarında sorunlar olduğunu dile getiren Zorlu, iç hat uçuşlarının kaldırılmasına dikkati çekerek firma yöneticilerinin ödemesi gereken yıllık gelir vergisinin THY tarafından ödenmesine tepki gösterdi.

"Bilet satışlarında fazla biletleme yapılması dolayısıyla insanlar mağdur ediliyor"

Türk Hava Yolları'na yönelik vatandaşlardan çok sayıda şikayet geldiğini belirten Zorlu, "Malumunuz geçtiğimiz haftalarda THY genel kurulu yapıldı ve yöneticilere yapılacak zamma da karar verildi. Bununla da kalmadılar, bu yöneticilerin ödemesi gereken yıllık gelir vergisinin de kurum tarafından ödenmesine karar verdiler. Bunlar bir yana son zamanlarda uçuşlarda çok sık gecikme yaşanması ve bilet satışlarında fazla biletleme yapılması dolayısıyla insanlar mağdur ediliyor. Bu şekilde vaktinde gelen yolcular da mağdur ediliyor. Birçok ilimiz Türk Hava Yolları iç hat uçuşlarının yeterli olmamasından, özellikle İstanbul ve Ankara gibi merkezlere olan uçuş sıklığının azlığından şikayetçi. Ayrıca yapılan çapraz uçuşların da kaldırılmış olması; örneğin Erzurum-Bursa gibi iç hat uçuşlarının tamamen ortadan kalkması ve sayısı 60'a yakın olan havalimanlarının da kullanılmaması anlamına geliyor. Madem uçuşlar yapılmayacaktı, bu kadar havalimanı niçin yapıldı?" açıklamasını yaptı.

Zorlu'dan THY yöneticilerine sorular

Zorlu konuşmasının ardından THY yöneticilerine şu soruları yöneltti:

"İç hatlarda tavan fiyat uygulamasına 2013 yılında başlandığında bu yana piyasaya etkisi ne olmuştur? Havayollarının şikayetleri neden dikkate alınmamıştır?

Ulaştırma Bakanlığı'nın iç hatlarda tavan fiyat uygulaması sebebiyle THY'nin 2022'de iç hatlarda 400 milyon dolar zarar ettiği, 2023'te de 600 milyon dolar zarar edeceği doğru mudur?

THY'nin iç hatlardaki zararının direkt dış hat uçuşlarından karşılanması için İstanbul Havalimanı'na düşük maliyetli havayollarının sefer yapması engelleniyor mu?

Tavan fiyat uygulaması sebebiyle pazarda rekabetin bozulduğu, iç hatlarda zarar eden havayollarının mevcut uçuşlarına yenilerini eklemek yerine yoğunlukla dış hatlara yöneldikleri doğru mudur?" - ANKARA