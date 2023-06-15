İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Zürih'teki PKK Saldırısını Lanetledi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK sempatizanları tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle lanetlediklerini belirtti.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK sempatizanları tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle lanetlediklerini belirtti.

Zorlu, Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kürşad Zorlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" İsviçre'de PKK terör örgütü sempatizanları tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. İYİ Parti olarak bu menfur saldırı karşısında İsviçre makamlarını gerekli hassasiyete ve hukuki adımları atmaya davet ediyoruz."