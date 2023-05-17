İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, YÖK ve üniversitelere sınavların ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması çağrısı yaptı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelere 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sınavları erteleme veya çevrimiçi yapma çağrısında bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelere 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sınavları erteleme veya çevrimiçi yapma çağrısında bulundu. Zorlu, "Oy kullanma hakkı bulunan üniversite öğrencilerimizin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gereklidir. İlgili üniversiteler derhal harekete geçmelidir. Bu durumda olan üniversitelerin 19 Mayıs tarihine kadar senato kararı alarak gerekli düzenlemeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, YÖK ve üniversitelere, 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için sınavların ertelenmesi ve/veya çevrimiçi şekilde yapılması çağrısında bulundu. Zorlu bu akşam Twitter hesabından, "YÖK ve Üniversitelere partimizin çağrısıdır" notuyla yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:

"BİRÇOK ÖĞRENCİMİZ EKONOMİK SIKINTILAR YA DA SINAVLARIN ÇAKIŞMASI SEBEBİYLE OY KULLANMALARI GEREKEN ŞEHİRLERE GİTMEKTE ZORLANACAKTIR"

"28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Üniversite öğrencilerimizin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gereklidir. Zira birçok öğrencimiz ekonomik sıkıntılar ya da sınavların çakışması sebebiyle oy kullanmaları gereken şehirlere gitmekte zorlanacaktır.

"ÜNİVERSİTELERİN 19 MAYIS TARİHİNE KADAR SENATO KARARI ALARAK GEREKLİ DÜZENLEMEYİ YAPMALARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Zaten daha önce aldığınız plansız kararlarla gençlerimizin düzenini fazlasıyla bozdunuz. Gençlerimizi zor durumda bırakmayın ve onlardan korkmayın. İlgili üniversiteler derhal harekete geçmelidir. Bu durumda olan üniversitelerin 19 Mayıs tarihine kadar senato kararı alarak gerekli düzenlemeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz."