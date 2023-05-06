İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Türk kadınları, 15 Mayıs sabahına Meral Akşener'in başbakanlık yolu açılacak şekilde uyanacak

İYİ Parti Basın Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kırşehir'de yaptığı açıklamada Türk kadınlarının Meral Akşener'in başbakanlık yolu açılacak şekilde uyanacaklarını belirtti. Ayrıca enflasyon ve hayat pahalılığı konularına da değinen Zorlu, emeklilerin ücretlerinin asgari ücretten aşağı olmayacağını söyledi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Türk kadınları, 15 Mayıs sabahına çok daha güçlü, mutlu, başı dik, omuzları dik uyanacak. Çünkü bu seçimde Meral Akşener'in başbakanlık yolu açılacak" dedi.

? İyi Parti Basın Sözcüsü Kürşad Zorlu, çeşitli ziyaretler için Kırşehir'e geldi. Parti binasının önünde açıklamalarda bulunan Zorlu, "İnsanımızın yüzde 64'ü bugün asgari ücretin biraz üzerinde ve altında maaş alıyor. 285 bin gencimiz 2019'dan 2022 tarihine kadar olan 3 yıllık dönemde ülkemizden göç etti. Bu genç arkadaşlarımızın çoğu mühendis, doktor, avukat olarak yetişmiş insanlar. Türk kadınları, 15 Mayıs sabahına çok daha güçlü, mutlu, başı dik ve omuzları dik uyanacak. Çünkü bu seçimde Meral Akşener'in Başbakanlık yolu açılacak. Kırşehir'den İYİ Parti sözcüsü olarak söylüyorum: İlk 1 yıl içinde 3,5 milyon kaçak sığınmacıyı olduğu gibi geri göndereceğiz. Bunu yaparken de Türk milletine yakışan bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kırşehir'den ayrıldı.