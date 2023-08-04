İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, PKK Terör Örgütüne Karşı Milli Birlik Mesajı Verdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Fransa'da PKK terör örgütü ile iltisaklı bir grubun Türkiye aleyhine eyleminin kabul edilemez olduğunu belirterek Türk milletinin bu olayların karşısında duracağını ve İYİ Parti'nin milli birliğin güvencesi olma kararlılığını sürdüreceğini ifade etti.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önüne gelen PKK terör örgütü ile iltisaklı bir grubun Türkiye aleyhine eyleminin kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek "Türk milleti bu olayların karşısında duracak ve İYİ Parti milli birliğimizin güvencesi olma kararlılığını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zorlu, bugün dünyanın en önemli sorunlarından birinin terör bahsinde ortaya konulan çifte standart ve tutum olduğunu dile getirerek Türkiye'nin uzun yıllar terörle mücadelesi ve kayıpları gündeme geldiğinde sözde insan hakları savunucularının bu ikircikli anlayışa devam ettiğini vurguladı.

Zorlu şunları kaydetti:

"Fransa'nın Strazburg kentinde AİHM önüne gelen PKK terör örgütü ile iltisaklı bir grubun Türkiye aleyhine eylemi kabul edilemez bir durumdur. Elbette Türk milleti bu olayların karşısında duracak ve İYİ Parti milli birliğimizin güvencesi olma kararlılığını sürdürecektir."