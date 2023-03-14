İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin milletvekili aday adaylığı ücretlerini açıkladı

İYİ Partisi sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin milletvekilliği için talep ettiği ücretleri açıkladı.

İYİ Partisi sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin milletvekilliği için talep ettiği ücretleri açıkladı. Partisinin genel merkezinde konuşan Zorlu, "Seçime 62 gün kaldı. Biz başaracağımıza inanıyoruz. Millet ittifakı bir bütün içerisinde 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor ve bize YSK'nın açıkladığı takvim gereği bugün Genel İdare Kurulu'muzda seçim takvimine yönelik bazı hususları belirginleştirdik. Milletvekili aday adaylarından alacağımız ücret konusunda bir bilgilendirme yapmak isterim. Bu ücret erkekler için 30 bin Türk lirası, kadınlar için 15 bin Türk lirası, engelli vatandaşlarımızdan ücret almayacağız. Gençlerimizden de 15 bin Türk lirası aday adaylığı başvuru ücretini almayı uygun buldu. Bununla birlikte 15-22 Mart tarihlerinde aday adaylığı başvurusunu müracaatını yapabilecekler" diye konuştu. - ANKARA