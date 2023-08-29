İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in çağrısına yanıt verdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in tüm siyasi partilere yönelik seçim çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, Akşener'in çağrısının önemine vurgu yaparak, diğer siyasi partilerin de bu konuda açıklama yapmasını beklediklerini belirtti.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in "Gelin tüm siyasi partiler, hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim" çağrısına ilişkin, "Genel Başkanımızın bu çağrısı, tüm siyasi partilere yapıldı. Bu konuyla ilgili başta Sayın Erdoğan'ın da bir açıklama yapmasını bekliyoruz." dedi.

Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 7 yıl önce Genel Başkan Meral Akşener'e yönelik başlatılan sözde bir soruşturmayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Ağustos'ta takipsizlik kararı verdiğini hatırlattı.

Bu soruşturmanın Pkk'lı olduğu anlaşılan bir gizli tanığın yalan ve iftiralarıyla başlatıldığının ortaya çıktığını belirten Zorlu, söz konusu kişi hakkında 6 Şubat 2016 tarihli terör suçu sebebiyle Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince PKK üyeliğinden terör soruşturması başlatıldığını, "Yağmur" kod adlı bu kişinin, Akşener ile ilgili ifade verdikten 28 gün sonra bırakılıp, yaklaşık 7 ay sonra da beraat ettiğini dile getirdi.

Akşener'in 7 yıl boyunca birçok kez ifade vermek istese de buna izin verilmediğini aktaran Zorlu, şöyle devam etti:

"Meğer kumpasın ucu PKK'lı bir teröristin iddiaları üzerine kurulmuş. İşte buna rağmen her fırsatta bu sözde soruşturmayı kullanarak Genel Başkanımıza ve İYİ Parti'ye olmadık iftira ve saldırıları yürütenler bahsettiğimiz bu gerçekleri gizlemeye, milletin dikkatinden kaçırmaya çalışıyorlar ancak elbette ustalaşmış bir yalancının ortaya koyacağı yalan ne denli geniş çaplı olursa olsun, gerçekliğin ve gerçeğin ikamesi yoktur."

Zorlu, Akşener'in yerel seçimlere ayrı ayrı girilmesi çağrısına ilişkin soruyu, "Genel Başkanımızın bu çağrısı, tüm siyasi partilere yapıldı. Bu konuyla ilgili başta Sayın Erdoğan'ın da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Çünkü bu çağrının özünde Türk milletinin yaşadığı sorunları aşabilme gayesi var." şeklinde yanıtladı.

Yerel seçimlerde hukuken ittifak diye bir şey olmadığını dile getiren Zorlu, şöyle devam etti:

"Demokrasi diye bir şey var, çoğulculuk diye bir şey var. Bu ülkede kardeşlik hukuku diye bir şey var. İnsanları düşmanlaştırmaktan yorulmadınız mı hala? Bizim isyanımız bunadır, bizim çağrımız bunu düzeltmeye yöneliktir. Eğer böyle bakacak olursak, bir süre sonra nereye gidecek bu ülke biliyor musunuz? Apartman yönetimlerinde, kooperatiflerde, bilumum her yerde ittifak kurmak için bir çağrı oluşacak. Böyle bir siyaset olamaz. Buna artık bir 'dur' demeliyiz. Biz zaten özünden beri, bu sistemin milletimize getirdiği bu dayatmanın karşısında olduk ve bu tutarlılık içerisinde de bu çağrıda bulunduk. Biz, bu çağrının kendi adımıza yerine getirmenin gayesi ve hedefi içerisinde olacağız."

"Biz, şu anda kendi adaylarımızı çıkaracağız"

Zorlu, 2019 yerel seçimlerindeki başarının ortaya çıkışında İYİ Parti'nin büyük bir çabası olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Orada bir iş birliği kurulması bizim teklifimizdi. Dolayısıyla biz o zaman o sorumluluktan, milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı ancak şimdi özellikle bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara'da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar, gündeme getirilmesini, gündemde kalmasını istiyorlar ama biz çok net bir şey koyduk ortaya. Biz şu anda kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede de inşallah bu hazırlıklarımızı tamamladığımızda milletimizle bunun bilgisini paylaşacağız."

Zorlu, Akşener'in eylül ayının ortası gibi bütün illerde teşkilatlarla bir araya geleceğini söyledi.