İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Memur ve Emekli Maaşlarındaki Zammı Eleştirdi

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, en düşük memur maaşının 22 bin TL düzeyine çıkarılacağı ifade edilen kanun teklifini eleştirerek, zammın seyyanen yerine ilave ek ödeme altında verilmesinin ve emekli maaşlarına yapılmamasının çalışanlar ile emekliler arasındaki uçurumu artıracağını belirtti. Zorlu, bu durumun çalışanların hayat pahalılığı karşısında zammın eriyip gitmesine neden olacağını ve memur emeklilerinin de düşük ücretle emekli olacaklarını ifade etti.

İyi Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Mevcut kanun teklifine göre; en düşük memur maaşının 22 bin TL düzeyine çıkarılacağı ifade edilse de 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın taban aylık yerine ilave ek ödeme altında verilmesi ve emekli maşlarına yapılmaması, çalışanlar ile emekliler arasındaki uçurumu daha da artıracaktır. Üstelik kanun bu haliyle kabul edilecek olursa, böylesine bir hayat pahalılığı karşısında çalışanlar, kendilerine reva görülen 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın Temmuz ayında yarısını alabilecekler, bu rakam da daha ceplerine girmeden birkaç ay içerisinde hayat pahalılığıyla eriyip gidecektir. Bu tablo karşısında memur emeklilerine öngörülen illüzyonla insanlarımız düpedüz kandırılmaktır" dedi.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek ve ek vergiler de içeren teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu, teklifle seyyanen net 8 bin 77 lira artış görüldüğünü dün açıkladı.

İYİ Partili Kürşad Zorlu, memur ve emekli maaşlarındaki zamma yönelik bugün yazılı basın açıklaması yaptı. Zorlu'nun açıklaması şöyle:

"MİLYONLARCA KAMU GÖREVLİSİ BÜYÜK BİR ALDATMACA İLE KARŞI KARŞIYADIR"

"Kamu görevlilerine 2023 yılının ikinci yarısı yapılacak artışlara ilişkin kanun teklifi TBMM'de görüşülmektedir. Maalesef kamu yönetim sistemini yap boz tahtasına çeviren AKP iktidarı, maaş rejimini de yerle bir etmekte ve gelir adaletsizliğini giderek körüklemektedir. TÜİK'in açıkladığı gerçeklikten uzak enflasyon rakamları bir yana, şimdi de milyonlarca kamu görevlisi büyük bir aldatmaca ile karşı karşıyadır.

"8 BİN 77 TL'LİK SEYYANEN ZAM ÇALIŞANIN CEBİNE GİRMEDEN ERİYECEKTİR"

Mevcut kanun teklifine göre; en düşük memur maaşının 22 bin TL düzeyine çıkarılacağı ifade edilse de 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın taban aylık yerine ilave ek ödeme altında verilmesi ve emekli maşlarına yapılmaması, çalışanlar ile emekliler arasındaki uçurumu daha da artıracaktır. Üstelik kanun bu haliyle kabul edilecek olursa, böylesine bir hayat pahalılığı karşısında çalışanlar, kendilerine reva görülen 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın Temmuz ayında yarısını alabilecekler, bu rakam da daha ceplerine girmeden birkaç ay içerisinde hayat pahalılığıyla eriyip gidecektir. Bu tablo karşısında memur emeklilerine öngörülen illüzyonla insanlarımız düpedüz kandırılmaktır. Nitekim kanun bu haliyle kabul edildiğinde emeklilikte alınan ücret yarıdan fazla düşeceği için çalışanlarımızın emekli olma süreleri daha da uzayacak ve kamu personel rejimi daha büyük bir yükle karşı karşıya kalacaktır.

"SİYASİ İKTİDAR TÜRK MİLLETİNİ OYALAMAKTAN, KANDIRMAKTAN VAZGEÇMELİDİR"

Biz İYİ Parti olarak en başından bu yana en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmamasını ve yapılacak zam oranının taban aylık üzerinden gerçekleştirilmesini savunduk ve taahhüt ettik. Ayrıca hiçbir ayrım gözetmeden tüm kamu görevlilerine yönelik, yüzde 50 zam+geriye dönük enflasyon telafisi şeklinde oluşacak gerçekçi ve hakkaniyetli bir zam oranını teklif etmeyi sürdürüyoruz. Derhal mevcut kanun teklifinde gerekli düzenlemeler yapılmalı ve siyasi iktidar Türk milletini oyalamaktan, kandırmaktan vazgeçmelidir. İYİ Parti Grubu milletimiz adına bu hak ve sorumluluğun mücadelesini sürdürecektir."