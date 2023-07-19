İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İYİ Parti'yi birinci parti yapmak esas hedefimiz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin, 'Önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceğimizi istişare ediyoruz. Bizim için esas olan İYİ Parti'yi birinci parti yapmaktır' dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceğimizi istişare ediyoruz. Bizim için esas olan İyi Parti'yi birinci parti yapmaktır" dedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, partisinin 3'üncü Olağan Kongresi'nden sonra Genel İdare Kurulu Toplantısı'nın 2'ncisi gerçekleştirdiklerini belirterek, eş zamanlı olarak da Merkez Disiplin Kurulu'nun toplandığını ve burada disiplin süreçlerine yönelik bazı kararların alınmasını beklediğini söyledi.

'EKSİKLİKLERİMİZİ İRDELEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Toplantıda 2 önemli başlığın olduğunu belirten Zorlu, "Birincisi; 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlere yönelik muhasebemizi sürdürüyoruz ve eksikliklerimizi irdelemeye devam ediyoruz. İkincisi de yaklaşan 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde nasıl bir strateji ile ilerleyeceğimize yönelik bir değerlendirmede bulunduk" dedi. Son yapılan vergi artışları ve zamlarla birlikte Türkiye'nin ağır ekonomik koşulların etkisine girdiğini söyleyen Zorlu, "Siyasi iktidar, seçimlerden sonra adı konulmamış bir IMF programı uygulamaya başlamış gözüküyor. Siyasi iktidar, temmuzda ekonominin atağa kalkacağını söylüyordu. Ekonomi atağa kalktı ama vatandaşın ekonomisi değil. Vatandaşın sırtına bindirilen zamlar ve vergilerle, hiç olmadığı kadar atağa kalmış bir Türkiye ekonomisi ile karşı karşıyayız. Üstelik, 'Nasıl olsa millet bize yetki verdi' diyerek, hepimiz derin bir uykudayken zam yapmayı alışkanlık haline getirmiş durumdalar" diye konuştu.

'BU DÜZENLEME ANAYASA AYKIRIDIR'

Akaryakıtta ÖTV oranının artırılmasıyla gelen zamları da değerlendiren Zorlu, şunları kaydetti: "Akaryakıta gelen zamlar, iğneden ipliğe her şeye zam geleceğinin açıkça göstergesidir. Yaptıkları şey tam bir vurgun siyaseti. Bu uygulamaya karşı, Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan başvuru hakkımız olmadığı için Danıştay'da iptal davası açtık. Zira Cumhurbaşkanı kararları idari yargı denetimine tabi olup, Cumhurbaşkanı olağan dönemlerde sadece kanun ile belirtilen alt ve üst sınırlar içinde; indirim, istisna, muafiyet ve benzeri oranlara ilişkin değişiklik yapabilir. Bize göre bu düzenleme anayasa aykırı ve ölçüsüz yetki devridir."

'YEREL SEÇİMLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME OLMADI'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkanı'mızı ziyaret etti. Bu ziyaretin amacı ve içeriği tamamen Genel Başkanı'mızın yeniden seçilmesi ile alakalı bir tebrik ve nezaket ziyaretiydi. Görüşmede, yerel seçimlere ilişkin bir değerlendirme olmamıştır. Bir seçim iş birliği gerçekleşti ve seçim iş birliği olarak da sona erdi. Önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceğimizi istişare ediyoruz. Bizim için esas olan İYİ Parti'yi birinci parti yapmaktır. Önümüzdeki aylarda seçim iş birliği konusu irdelenir. Biz yolumuzdayız" dedi. (DHA)