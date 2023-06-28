İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İsveç'teki Kur'an-ı Kerim saldırısını kınadı

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bayramı idrak ettiğimiz bugün, İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan bir alçak provokasyon daha gerçekleşmiştir. Öncelikle nerede ve nasıl olursa olsun milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan eyleme tepki gösterdi. Zorlu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE YÖNELİK BU SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"Bayramı idrak ettiğimiz bugün, İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan bir alçak provokasyon daha gerçekleşmiştir. Öncelikle nerede ve nasıl olursa olsun milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz! Partimizin İsveç kadın kolları başkanlığı bu çirkin eyleme bizzat yerinde tepkisini göstermiştir.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NATO ÜYELİĞİ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER YAPMAYA HAZIRLANAN İSVEÇ HÜKÜMETİNİ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ayrıca hatırlanacağı üzere İYİ Parti temsilciliğimiz tarafından 29 Ocak'ta Stockholm mahkemesine yaptığımız başvuru ve savcılığın bu yönde kararı neticesinde bir süredir bu çirkinliğe izin verilmiyordu. Maalesef bu kez devreye Yüksek Mahkeme girdi ve söz konusu kararı kaldırarak, menfur saldırıların yolunu açtı. Biz İYİ Parti olarak bu nefret suçuna karşı girişimlerimizi tekrar yapacağız. Bu vesileyle önümüzdeki günlerde NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yapmaya hazırlanan İsveç Hükümetini gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz."