İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Hatay'daki demografik durum tehlike altında

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Hatay'daki demografik durumun giderek milletin aleyhine değiştiğini ileri sürerek, yabancı sınırlaması getirilmesi ve sığınmacıların geri dönüşü için kesin takvimin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Hatay'daki demografik durumun giderek milletin aleyhine değiştiğini ileri sürerek, yabancı sınırlaması getirilmesi ve sığınmacıların geri dönüşü için kesin takvimin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Zorlu, Hatay'ın ana vatana katılışının 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türk yurdu Hatay'ın, yabancı boyunduruğundan kurtulmasının inanç, kararlılık, üstün diplomasi ve çelik bir iradenin sayesinde gerçekleştiğini belirten Zorlu, "O irade hiç şüphesiz bu uğurda sağlığını hiçe sayan Mustafa Kemal Atatürk'ün iradesiydi. Zira doktorların tüm uyarılarına rağmen yaptığı seyahatler ve çabalar sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biri olan Hatay, Atatürk'ün bize en son hatırasıdır." ifadelerini kullandı.

Hatay'daki demografik durumun giderek milletin aleyhine değiştiğini öne süren Zorlu, şunları kaydetti:

"Buna bir son verilmediği takdirde Türk yurdu Hatay tehlike altındadır. Derhal yabancı sınırlaması getirilmeli ve sığınmacıların geri dönüşü için kesin takvim belirlenmelidir. Bu vesileyle Hatay'ın milli mücadelesinde bulunanları saygı ve rahmetIe anıyoruz."