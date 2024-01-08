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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Fatih Camii'nde İmama ve Bir Vatandaşa Yapılan Saldırıyı Kınadı

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Fatih Camii'nde imama ve bir vatandaşa yapılan saldırıyı kınayarak, 'Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Fatih Camii'nde imama ve bir vatandaşa yapılan saldırıyı kınayarak, "Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in bir şüpheli tarafından bıçakla yaralanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam İstanbul'da Fatih Camii'nde meydana gelen menfur saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Saldırıda yaralanan Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Saldırıyı şiddetle kınıyor ve soruşturmanın titizlikle yürütülmesini temenni ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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