İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, emeklilere verilecek 5 bin lira ikramiyenin eşitsizlik yaratacağını belirtti

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, emeklilere bir defaya mahsus ödenecek 5 bin lirayla ilgili, 'Eşitsizlik yaratacak tek seferlik ikramiye uygulamasının Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürülmesine gerek kalmadan düzeltilmesini istiyoruz. Bu emeklilerimiz için büyük bir haksızlık' dedi.

İYİ Partili Zorlu: Tek seferlik ikramiye uygulaması, AYM'ye götürülmeden düzeltilsin

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, emeklilere bir defaya mahsus ödenecek 5 bin lirayla ilgili, "Eşitsizlik yaratacak tek seferlik ikramiye uygulamasının Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürülmesine gerek kalmadan düzeltilmesini istiyoruz. Bu emeklilerimiz için büyük bir haksızlık" dedi.

İYİ Partili Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, Filistinli direniş örgütü Hamas ile İsrail arasında yaşanan çatışmaları kaygıyla takip ettiklerini belirterek, "Yapılan itidal çağrılarına tarafların cevap vermemesi durumunda, Orta Doğu'yu uzun süreli ve kanlı bir çatışmanın içerisine sokabilecek gelişmelerle karşı karşıyayız. İsrail'in, bir karşı propagandayla meşru göstermeye çalıştığı ve Gazzeli sivilleri hedef aldığı insanlık dışı eylemleri kınıyoruz. Bununla birlikte unutmamak gerekir ki; gelişen olaylar karşısında ne Hamas Filistin halkını; ne de bugünkü İsrail yönetimi, İsrail halkını tümüyle temsil etmektedir. Ne yazık ki şu an taraflar bir müzakereden çok uzaktalar. Özellikle İsrail'in 7 Ekim saldırısına karşılık vermek ve Gazze'yi işgal edebilmek için ölçüsüz bir intikam hazırlığında olduğunu anlıyoruz. Burada İsrail'in kendisine yeni kazanımlar yaratarak masaya oturabileceğini düşündüğümüzde, önümüzdeki günlerde çatışmaların daha da artması muhtemel gözüküyor. Türkiye'yi ilgilendiren önemli boyutlarından birisi de çatışmaların yayılarak öncelikle Lübnan, Suriye ve diğer bölge ülkelerini etkileme potansiyelidir. Bu sebeple Türkiye, hem çatışma sahasının bu noktaya evrilmesine hem de Suriye'de Türkiye'nin zaten var olan güvenlik tehdidini daha da derinleştirecek bir hal almasına engel olmalıdır. Zira bölgeden dışarı kaçış eğilimi artacağı gibi Türkiye yeni bir göç hareketliliğiyle karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın şu ana kadar konuyla ilgili sergilediği duruşu memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Zorlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM'ye gelerek yaptığı bilgilendirmeyi önemli bulduklarını söyledi.

'HATADAN DÖNÜN'

Ardından emeklilere bir defaya mahsus ödenecek 5 bin lirayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a seslenen Zorlu, "Bir defalık ikramiye için devletin kasasından çıkacak para yaklaşık 61 milyar TL iken, sadece kur korumalı mevduat sahiplerine ödenen para 1 trilyon. 15 milyon ek ödemenin hesabını gariban vatandaşa yüklüyorsunuz. Üstelik çalışanlar ile emekliler arasında yarattığınız uçurum yetmiyormuş gibi yeni bir eşitsizliğe imza atıyorsunuz. Düşünsenize ayda 30 bin, 35 bin TL emekli aylığı alan ancak çalışmayan bir emekli 5 bin TL ikramiyeyi alabilecek; 7500 ve altı aylığı olan ve bir iş yerinde asgari ücret alan emekli bu ikramiyeden mahrum bırakılacak. Bir de dul ve yetim aylığı alanlar var. Onlar da vereceğiniz ikramiyenin oransal olarak çok az bir miktarını alacaklar. Acaba, 'bu insanların evindeki gazın, elektriğin, gıda masrafının da şu kadarını almayalım' diyor musunuz? Eşitsizlik yaratacak tek seferlik ikramiye uygulamasının Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesine gerek kalmadan düzeltilmesini istiyoruz. Bu emeklilerimiz için büyük bir haksızlık. Bir de bunu gerekçe gösterip bekletmeyin emeklimizi. Gelin, yaklaşık 15 milyon emeklimize kendi elinizle artırdığımız bütçeden 61 milyar TL'ye ek olarak bir 15 milyar ilave edin ve bu hatadan dönün" dedi.

'81 İLDE ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ'

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, kurultay sonrası olası değişiklik durumunda partisinin CHP ile ittifak yapabileceğine yönelik iddialara ilişkin, "Bir başka partinin kongresi ile ilgilenmiyoruz. Bunu CHP kadrolarına, seçmenlerine bir haksızlık olarak değerlendiririz. Ancak bununla birlikte çok netiz. Kongreden çıkacak sonuçla bizim kararımız arasında hiçbir ilişki yoktur. İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nun kararı doğrultusunda 81 ilde adaylarını çıkaracak ve rekabette bu öncülüğü milletimize yapacaktır" dedi.